GfVip, Andrea Roncato umilia Stefania Orlando. E spunta il fratello segreto

Andrea Roncato attacca l’ex moglie Stefania Orlando, concorrente del GFVip5 : “Io 60 film, lei 20 anni di televendite”. L’attuale marito Simone Gianlorenzi la difende a “Live – Non è la D’Urso”, il talk domenicale di Barbara D’Urso su Canale 5, ma spunta anche Gianni, il fratello segreto.

Stefania Orlando, storica conduttrice Rai, è la protagonista indiscussa della quinta edizione del Grande Fratello Vip tanto che i sondaggi sul televoto che si chiuderà questa sera, la danno come prima finalista. Se Tommaso Zorzi è il talento giovane, capace di fare autore, presentatore, regista, spalla comica e opinionista, lei è il suo alter ego per intelligenza, lealtà, perspicacia, ironia e autoironia. In più ha quella luce nell’animo che la rende ancor più bella esteticamente: occhi grandi, labbra importanti e un paio di gambe “lunghe quanto la Salerno-Reggio Calabria” (Zorzi dixit). Stefania Orlando non ha mai parlato dell’ex coniuge Andrea Roncato e a Samantha De Grenet che inzigava in merito ha opposto un laconico: “Preferisco non parlarne”, mentre del matrimonio con il musicista Simone Gianlorenzi si sa vita, morte e miracoli. Racconti che, piano piano, le hanno coagulato consensi e apprezzamenti praticamente unanimi su Twitter, Facebook e Instagram dove è stata incoronata “Queen del GF”.

E’ nato perfino un fan club “Le Viperelle” e la Orlando vorrebbe invitarle a pranzo a Fregene non avendo compreso l’entità dei numeri del fandom. All’aumento della sua popolarità è corrisposto un aumento di attacchi: le hanno dato della pettegola, dell’anaffettiva, della falsa e della portinaia, la contessa Patrizia De Blanck arrivò a urlarle “put**na” perché era stata eliminata, Samantha De Grenet le ha detto “psicopatica, io la uccido” perché l’aveva esortata ad avere un altro atteggiamento essendo mamma, Dayane Mello l’ha definita “un virus che ti entra nel cervello, una donna senza figli che quindi non può capire certe dinamiche e una donna che le fa pena”. A tutti ha risposto con estrema eleganza, senza mai alzare i toni, al massimo ha alzato un sopracciglio e rivolto verso il basso gli angoli della bocca in segno di incredulità.

Poi sono iniziati i colpi bassi dall’esterno come quelli dell’ex marito Andrea Roncato, improvvisamente desideroso di raccontare a “Live Non è la D’Urso” che la loro storia non era finita per la droga e per i tradimenti, come lui stesso dichiarò a “Verissimo” qualche anno fa, ma perché Stefania aveva un altro uomo. Una ricostruzione dei fatti che ha indignato i social e da cui è partita una campagna d’odio, sempre deprecabile e da condannare, verso lo stesso attore comico. Roncato, in un primo momento, ha rincarato la dose per rispondere agli haters: “Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi”, poi si è pentito e ha chiesto scusa con un messaggio al format web “Casa Chi”: “Per 22 anni mi sono preso tutte le colpe, quelle vere e quelle false. Non voglio più replicare. Maledetto me che mi sono lasciato convincere. Ne sono sempre stato fuori. Ma stavolta non mi frega nessuno, neanche se mi dovessero offrire tanti soldi. Ho sbagliato, faccio un passo indietro”.

Tuttavia, lunedì 18 gennaio (prima delle scuse, nda) Alfonso Signorini ha sentito il dovere di mettere la Orlando al corrente delle dichiarazioni del marito e la concorrente ha ribattuto punto per punto, salvo poi scoppiare a piangere, entrare in crisi e pensare di abbandonare il gioco. E probabilmente stasera verrà informata che è spuntato il fratello “segreto”. A “Domenica Live”, infatti, Barbara D’Urso ha dato spazio a un altro uomo della vita di Stefania: il fratello Gianni. L’uomo ha scritto una lettera pubblica alla gieffina e alla D’Urso ha spiegato: “Il mio primo nome è Antonio. Mia mamma incontrò il padre di Stefania quando avevo 2 anni. Il mio cognome è Orlando perché lui mi ha riconosciuto, ma prima della nascita di Stefania e Fabio, a 7 anni sono stato mandato in collegio. Da quello che ho come ricordo, è perché lavoravano tutti e due e non avevano tempo per me. Quando tornavo a casa non erano momenti belli perché mi facevano passare per un loro amichetto. Mi dispiace che Stefania non mi nomini mai all’interno del GF, vorrei solo un abbraccio”.

In attesa di scoprire se, questa sera nel corso della 34esima puntata del reality show, Signorini le dirà che il fratello è andato a cercarla in tv anziché all’indirizzo di casa, che ha deciso di uscire dal cono d’ombra “approfittando” della luce riflessa di Stefania, Simone Gianlorenzi l’ha difesa a “Live – non è la D’Urso”, ma al tempo stesso con grande aplomb ha svelenito il clima cretosi attorno ad Andrea Roncato (secondo l’amica e attrice Eleonora Giorgi “non è la persona che abitualmente conosciamo, è veramente sconvolto, la conseguenza di questi suoi confusi messaggi è stata una valanga di haters, lui non è abituato ai social e a si è pentito”): “Quando finisce una storia le colpe stanno sempre nel mezzo, è giusto sentire entrambe le campane, quello che non mi piace di questa situazione è che queste campane si stiano ascoltando pubblicamente e a distanza quando potrebbe bastare andare a cena una sera noi quattro insieme”. Poi ha rivelato: “Tutti i concorrenti del GF hanno sentito i parenti a casa in visione del nuovo prolungamento. Mi ha detto che è molto stanca e in riferimento alla storia di Andrea ha detto che le’è dispiaciuto molto. Le ho risposto: amore sappi che molta gente è dalla tua parte e che in questo momento Andrea è pesantemente attaccato sui social. Lei si è messa a piangere e ha detto che le dispiaceva per Andrea. Sono parole sincere dette tra me e lei e uno degli autori che ascoltava la telefonata quindi non mi sto inventando niente”.

Un’opinionista ha provato ad alzare il tono dello scontro e a metterlo alla berlina: “Tu sei il marito di Stefania Orlando! Lei è diventata famosa grazie ad Andrea Roncato… ha venduto materassi, gabinetti adesso non so che promozioni faceva…”, Simone Gianlorenzi, ha sorriso con classe e risposto in modo tanto educato quanto definitivo e impeccabile: “Faceva un lavoro dignitoso. Grazie a Roncato è diventata famosa? Ma non credo proprio, stava in televisione già da prima. Io qui non ho un ruolo? Sono qui pronto a parlare se mi ascolti. Non sono venuto alla ribalta grazie al GF, informati sulle persone prima di parlare. Io non ci vorrei nemmeno stare in questo salotto, io sono qui per difendere mia moglie, non mi sto prendendo la sua fama! E io con lei non ci voglio parlare”. E ha incassato l’endorsement di Barbara D’Urso e del direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

