GfVip, Stefania Orlando dalla rabbia alla pace. Così risponde ad Andrea Roncato

Giada Oricchio 25 gennaio 2021 a

La 34esima puntata del Grande Fratello Vip, lunedì 25 gennaio, inizia con il crollo emotivo di Stefania Orlando a causa delle dichiarazioni dell’ex marito Andrea Roncato (“il matrimonio è finito perché aveva un altro e le piace sentirsi ingombrante, forse è gelosa di mia moglie”). Questa sera, la Orlando soppesa le parole e getta acqua sul fuoco: “Dopo 4 mesi in casa e senza aver mai parlato di Andrea e quando l’ho fatto è sempre stato in modo carino, pulito e rispettoso, subire questa sorta di invadenza nel mio percorso qui dentro, mi ha fatto male. Vorrei focalizzare un punto: mi feriva che fosse finita l’amicizia forte, sincera e solida che ci legava, non l’amore. Non capisco perché parlare di un matrimonio finito 21 anni fa, mi sembra inutile, anacronistico e fuori posto. Qui dentro ho focalizzato tutto su me stessa. Io oggi sono una donna felice, risolta e realizzata e lo devo anche al mio passato”.

Alfonso Signorini cerca di chiudere la brutta parentesi: “Questa situazione ha provocato feriti anche fuori dalla casa, anche Andrea sta passando momenti poco piacevoli. Non perdiamo la bussola, i social narrano una vita parallela. Ricordiamocelo sempre che la vita è vostra”. Una colomba per Roncato, travolto dalle critiche degli haters dopo le sue sciagurate affermazioni. “Sì, mio marito Simone mi ha detto cosa sta passando e mi dispiace molto, Andrea è un uomo buono, è una brava persona e gli voglio ancora molto bene” chiosa la gieffina vip. Signorini coinvolge anche Tommaso Zorzi che una settimana fa ha evitato la squalifica di Stefania e piovono elogi: “Questo è il Grande Fratello che mi piace fare”. E le risparmia le nuove cattiverie di Roncato (“io 60 film, lei 20 anni di televendite”) e la clip del fratello “segreto”, corso a raccontare a “Domenica Live” il grande dispiacere per il silenzio di Stefania sulla sua persona.

