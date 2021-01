Cercansi figuranti conviventi per Sanremo. Bufera per l'avviso Rai, Mulè: oltre il ridicolo

25 gennaio 2021 a

Cercansi figuranti conviventi da tamponare per fare il pubblico del Festival di Sanremo. L'annuncio urgente della Rai fa saltare sulla sedia il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Vigilanza Rai, Giorgio Mulè, che fa a pezzi l'iniziativa festivaliera. "Sarà dunque le ’monadi' il primo gruppo che si esibirà quest’anno al festival di Sanremo... converrà riderci su dopo la notizia del ’bando di reclutamento' diffuso dalla Rai per arruolare il pubblico di figuranti presenti in platea all’Ariston per evitare il cosiddetto effetto monade. Più che l’effetto monade, al Festival di Sanremo quest’anno rischia di andare in onda un clamoroso effetto ridicolo".

Ma di cosa si tratta? Per rispettare le disposizioni del Dpcm sul Covid il teatro Ariston ospiterà per il Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo, qualche centinaio di spettatori. Per reclutarli è stato diffuso un avviso che si rivolge ad aspiranti "claquer" per i quali è fondamentale avere il requisito di convivente che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate, distanziate dalle altre almeno di un metro. Altro prerequisito un tampone negativo prima del colloquio, che sarà rimborsato da Rai. Altre informazioni ancora non sono disponibili, neanche un form per la candidatura o il cachet previsto.

"Di certo il festival dei figuranti produrrà un danno enorme alla città di Sanremo e alla Liguria. Ma di questo non sembra interessarsene nessuno. Lo faremo noi di Forza Italia già domani in commissione di vigilanza Rai con il Direttore di Raiuno Stefano Coletta e successivamente con l’ad Fabrizio Salini", dichiara Mulè che annuncia battaglia.



