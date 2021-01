24 gennaio 2021 a

Chiara Ferragni e Fedez pubblicano una foto con il pancione in bella vista, aspettano così l'arrivo della loro seconda figlia. La foto che ritrae la 'mom to be' in reggiseno, scatena gli insulti degli haters . "Comprati un reggiseno" e "cambiati quei jeans" sono solo alcuni dei commenti sotto al suo post.

