Amici, Alessandra Celentano striglia Lorella Cuccarini: scintille sulla ballerina Rosa

Scintille ad "Amici", sabato 23 gennaio, tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini: "Finiremo come Tina e Gemma". Ad Amici 20, il talent show di Maria De Filippi, è ancora scontro tra le due insegnanti di danza il cui pomo della discordia è la ballerina Rosa.

Per la professoressa Celentano dovrebbe lasciare la scuola, per la Cuccarini ha potenzialità inespresse. Oggi, poco prima della seconda performance, Alessandra Celentano ha ricordato: "A proposito, quando vediamo la tua coreografia? Sono due settimane che la provate. Ah, non è ancora pronta?! Allora forse la tua metodologia non è buona. Sai cosa penso? Io sono cattiva e non funziona, te sei buona e non funziona, probabilmente perché è Rosa che non va. Non capisco tutta questa protezione, i ragazzi vanno messi alla prova! Io non ho problemi a fare esibire Tommaso sulla tua coreografia anche se non è pronto. Ma tu nascondi i loro deficit e così non fai il loro bene".

La Cuccarini ha sorriso pacata, ma ferma nelle sue convinzioni: "Sembra che te goda a metterli in un vicolo cieco. Io no. Io li preparo e non ho una metodologia, ma non metto Rosa in condizioni di sbagliare di proposito. Quanta pazienza che ci vuole Maria! Adesso mi dà del tu, l'altra volta mi chiamava signora Cuccarini. Diventeremo la Tina e Gemma di Amici!".

