Nuovi ingressi al Grande Fratello Vip. Entra Alda D'Eusanio e non sarà sola

Nuovo ingresso al GFVIP. A poco più di un mese dalla chiusura del reality show, secondo lo scoop di Dagospia, Alda D'Eusanio varcherà la porta rossa. La conduttrice ed opinionista di diversi programmi Mediaset non sarebbe una guest star ma una concorrente a tutti gli effetti. Con lei potrebbe entrare anche l'inseparabile pappagallo. L'ingresso è previsto per venerdì 29 gennaio cioè quando il Grande Fratello Vip tornerà al doppio appuntamento settimanale per sfidare la seconda edizione de "Il Cantante Mascherato" condotto da Milly Carlucci su RaiUno. La scelta di inserire un nuovo giocatore in extremis appare abbastanza singolare.

Da una parte ha senso perché nel loft di Cinecittà sono rimasti solo 11 concorrenti, di cui sette (Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Rosalinda, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli) dentro da metà settembre e sempre più nervosi e stanchi, e c'è bisogno di vivacizzare le giornate, dall'altra però non è chiaro perché "bruciare" un nome di peso come quello della D'Eusanio che poteva giocare meglio le sue carte nel GFVIP 6, in partenza a settembre. A oggi, i "vipponi", come li ha ribattezzati il conduttore Alfonso Signorini, sono stati informati del secondo allungamento, ma credono che le luci si spegneranno intorno al 15-20 febbraio e non il 26, data ufficiale della finale.

