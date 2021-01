Fine pena mai? Il GfVip si allunga a oltranza, crisi d'ansia nella Casa

Giada Oricchio 19 gennaio 2021 a

a

a

Putiferio al GFVip. Nella diretta di lunedì 18 gennaio, Alfonso Signorini comunica che il reality show è di nuovo allungato, ma non ufficializza la data della finale. Crisi d’ansia per i concorrenti, polemiche e proteste sul web.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip chiuderà il 26 febbraio, la data è già in palinsesto, ma i concorrenti non lo sanno. Lunedì sera, Alfonso Signorini decide di metterli al corrente del secondo allungamento senza però avere il coraggio di dire tutta la verità. Parte con una supercazzola di ringraziamenti ed elogi sperticati, prende tempo, ci gira intorno per dieci minuti e alla fine conferma i sospetti: la finale del reality show di Canale 5 non è più l’8 febbraio.

“Vi comunicheremo quando al più presto, non ve la diamo ora la data perché siamo un work in progress e nemmeno noi la sappiamo esattamente. Non sarà il 28, non sarà il 27, stiamo parlando di due-tre settimane non di mesi. E’ un programma che appassiona, abbiamo raccontato le persone più che i personaggi e questo è merito vostro. Vi stiamo chiedendo una prova importante ma stiamo parlando di altre settimane, non cambia molto dall’8 al 20, al 23 o dopo. Andare oltre febbraio non sarebbe stato giusto (a marzo parte L’Isola dei Famosi, nda), si tratta di 2-3 settimane. Pensate che riceviamo lettere di gente che ci dice di andare avanti fino a giugno. Naturalmente non possiamo approfittare della vostra pazienza, ma la gente vi ama, si immedesima, vuole vedervi anche nei momenti di sconforto”. La realtà è un po’ diversa, almeno per il pubblico social: davanti alle crisi di ansia e panico e agli attacchi di claustrofobia di diversi partecipanti, gli internauti ritengono che i “vipponi” siano trattati alla stregua di “carne da macello” e da giorni stanno chiedendo la chiusura del GF con l’hashtag #noalprolungamentogf. Dunque, Signorini non ha avuto il coraggio di dire la data ultima, quella del 26 febbraio. Forse perché se il reality dovesse perdere nettamente la sfida Auditel con il “Cantante Mascherato” di Milly Carlucci (al via venerdì 29 gennaio), le luci del loft di Cinecittà si potrebbe spegnere con qualche giorno d’anticipo. La notizia ha scombussolato i concorrenti dentro da metà settembre: Rosalinda sta accusando un esaurimento, Tommaso Zorzi è sbottato: “Uno come fa a fare una roba che arrivi alla fine per due volte e te la rimandano? Da qui alla fine di febbraio è oltre un mese. Psicologicamente non ce la faccio più, ho gli attacchi di claustrofobia. Uno non può sparire sei mesi. Non arriverò alla finale, non ci sono stimoli, il clima è pesante”, Zelletta ha osservato: “La prima volta ho detto subito sì all’allungamento, ma adesso… siamo persone, faccio fatica a respirare, sono stanco. Lì dentro (in confessionale dove ci sono gli autori e la psicologa, nda) ci hanno preso in giro! Diteci la ca**o di verità e basta, poi uno sceglie. Sembravano noi gli stupidi e ci hanno dato i coppini e invece non eravamo noi gli stupidi. E’ come se sei vicino al traguardo e ti spezzano la gamba, non mollo, ma c’è un contrasto dentro di me, è normale. Mollare sarebbe una sconfitta clamorosa però esci pazzo quando stai per arrivare e ti levano il biscottino. Io ho una situazione… Natalia ha diffidato il GF quindi non verrà più, mia sorella e mia madre le ho viste e poi non ho più voglia di mettere in mezzo i veri sentimenti per le nomination”. Anche Maria Teresa Ruta è andata in crisi: “Ero felicissima di vedere Guenda, ma non so come sta mio fratello, se cammina, se sta bene. Fateci fare queste telefonate a casa”. Lo sconforto ha colpito anche Stefania Orlando che in piena notte ha aperto la porta rossa ed è stata fermata in extremis da Tommaso Zorzi che, a sua volta, ha vomitato per l’ansia e lo stress. Inoltre tutti hanno lamentato che le promesse fatte in occasione del primo rinvio, come le 3 telefonate con i parenti, non sono state mantenute alimentando uno stato di prostrazione psicofisico.

L’unica sorridente era Dayane Mello: “Sono felice, stasera pigiama party. Rosalinda è giù di morale? Eh non posso farci niente, io sono contenta e voglio vivermi le mie emozioni”. La modella brasiliana è quasi certa di essere eletta prima finalista grazie al fatto che il televoto resterà aperto una settimana (un’anomalia rispetto alle precedenti edizioni, nda) dando la possibilità ai fan e alle pagine social con milioni di follower della sua patria d’origine di votare in modo massiccio anche con profili fake. Voti che per regolamento non sono ammissibili. Tuttavia, lunedì sera, Malgioglio, Pupo e Signorini rivendicavano con orgoglio l’onnipresenza del GFVip italiano nei programmi del paese sudamericano. La folle notte, complice qualche bottiglia di vino e la musica, è sfociata in uno show canterino scaccia tensione di Tommaso, Stefania e Maria Teresa. Poco prima, Zorzi e la Orlando erano usciti dal confessionale: “Adesso abbiamo noi il coltello dalla parte del manico”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.