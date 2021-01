Sanremo si farà. Festival confermato dal 2 al 6 marzo

Carmen Guadalaxara 18 gennaio 2021 a

Il Festival si farà dal 2 al 6 marzo. Le date della kermesse sono state confermate in un vertice, con la presenza di Amadeus, l’A.D. Fabrzio Salini, al 7 piano di Viale Mazzini che ha tenuto con il fiato sospeso gli addetti ai lavori. Così come aveva già annunciato Amadeus prima di Natale.

“A gennaio – aveva spiegato - capiremo in che condizioni siamo e quindi potremo valutare e prendere una decisione definitiva. Oggi sto pensando a fare Sanremo in totale sicurezza, poi capiremo come si svilupperanno le cose. Ribadisco che deve essere un festival della rinascita e della positività e non dimesso". E cosi ci sarà una sala stampa ridotta. Ci sarà il pubblico ma non recluso nella bolla sulla nave. A questo punto la parola passa alla Rai che dovrà fornire un protocollo sanitario su Festival di Sanremo, che dovrebbe essere approvato dal Cts.

