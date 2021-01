Signorini imita il crollo della Ruta al GfVip. Scoppia la bufera

Giada Oricchio 18 gennaio 2021 a

La 33esima puntata del Grande Fratello Vip 5, lunedì 18 gennaio, inizia con un’imitazione che manda i social su tutte le furie. Alfonso Signorini lancia la clip dello spaventoso crollo emotivo avuto in settimana da Maria Teresa Ruta: “Guardiamola perché ne vale la pena”. Si rivedono le urla disperate in piscina della Ruta: “Basta! Basta! Sono una persona” e al rientro in studio Signorini, mani nei capelli, parte con un’imitazione quantomeno inopportuna: “Baaasta! Baasta, lo dico io! Ahahah. Dopo scopriremo se è stato uno sfogo o dietro si nasconde qualche strategia nella casa”.

Uno sfottò immediatamente criticato dai social: “Patetica imitazione di Signorini, vergognosa”, "Che squallore, non si fa, 4 mesi cominciano a essere troppi per tutti, anche per lui", “Davvero Alfonso ha imitato la crisi di MTR”, “Ma cosa gli è saltato in mente? Che schifo”, “Tatto di Signorini: 0”, "Imbarazzante, il conduttore peggiore di sempre", "Prima l'elenco dei morti a Capodanno, ora questa 'magnifica' imitazione, mi vergogno per lui".

