C'è Posta per Te, lo sfregio di Carlo e Antonio alla madre che non vedono da 7 anni: busta chiusa e social furiosi

Giada Oricchio 17 gennaio 2021 a

A “C’è posta per Te” di sabato 16 gennaio, Carlo e Antonio chiudono la busta in faccia alla madre: “Non vogliamo vederla nemmeno dopo 7 anni”. I social esplodono contro i due giovani e li condannano all’unanimità: "Figli ingrati".

Giovanna ha lasciato il marito dopo anni di botte, violenze, umiliazioni e vessazioni. I figli Carlo e Antonio non l’hanno perdonata preferendo schierarsi con il padre alcolizzato e arrivando ad accusarla di averli abbandonati perché aveva un amante. Una menzogna che l'ha fatta soffrire. Nonostante tutto, la donna si rivolge a Maria De Filippi per poterli riabbracciare, ma i due sono intransigenti. La De Filippi fa dei blandi tentativi di convincimento. Carlo sostiene che ha bisogno di tempo, Antonio ridacchia quando la madre gli ricorda che in occasione di un suo incidente le disse che era felice fosse presente: “Era il colpo in testa”. Non fa ridere se non lui. Gli argomenti sono impalpabili. Non cambiano espressione neppure quando la mamma racconta di fare una vita d’inferno: assistenza la notte (“Lavoro in una casa di anziani perché l’amore che non posso dare a voi, lo do a loro”) e pulizie di giorno per realizzare il sogno di una casetta. “Non cambia niente” è la risposta arida dei due ragazzi. Anche la De Filippi non trova appigli: “Ho capito che devo chiudere la busta” e Carlo: “E’ presto, provo ancora rancore”. Giovanna sbotta: “Ma sono passati 7 anni. Rancore per cosa? Per cosa?!”.

La De Filippi prova a far breccia: “Era tanto tempo che non la vedevate, come la trovate?” e i due brillano per eleganza ed educazione: “Un po’ invecchiata”, “Grazie, mi prendo pure questo” risponde la povera mamma disposta a incassare tutto pur di riabbracciarli. La conduttrice è annichilita da tanta indifferenza, ma una cosa gliela dice: “Quando una persona viene rifiutata, come avete fatto voi con mamma, poi non ha voglia di farsi trattare male di nuovo. Non fa piacere e si sta lontani. Lei sa tante cose di voi, vi ha seguito da lontano”. Chiudono la busta in faccia alla mamma, vanno via e la De Filippi: “Sono egoisti, tu non hai fatto nulla di male. Non solo loro si sono sentiti soli, anche te ti sarai sentita sola. Continua a cercarli, in fondo è questo che vogliono”. E sui social è un diluvio di insulti, irripetibili.

