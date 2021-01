C'è Posta Per Te, Francesco tradisce la moglie Susy incinta: Maria De Filippi implora e lei perdona

Giada Oricchio 16 gennaio 2021 a

“Chiamiamo nostra figlia con il nome della tua amante” così Susy sgama il tradimento del marito Francesco. Sesso, bugie e corna dalla Campania nella seconda puntata di “C’è Posta per Te”, il people show di Maria De Filippi in onda sabato 16 gennaio. Francesco e Susy, 34 anni, si conoscono fin dalle elementari, non hanno avuto altri fidanzati/fidanzate, si sono sposati e hanno avuto un figlio. Il lavoro li ha allontanati, lui si è sentito trascurato e si è fatto consolare da un’altra ragazza. Il tradimento andava avanti da un anno quando il lockdown del 2020 ha fatto riavvicinare Francesco e Susy che rimane incinta.

Intanto, il marito della fedifraga, ha intuito qualcosa e lo contatta su Facebook ma a sua insaputa chatta con Susy che così scopre l’adulterio. Il marito fa letteralmente un occhio nero a Francesco nelle stesse ore in cui Susy fa l’ecografia per la nascitura. Finito l’esame, la donna con una punta di sadismo, gli rivela di sapere tutto dicendo che avrebbero dato alla bambina il nome dell’amante. E giù con una randellata di botte. Dopo 10 giorni però Susy ha un’interruzione di gravidanza spontanea e chiede la separazione.

Maria De Filippi è chiamata a rimettere insieme i cocci di questo matrimonio: “Lui sa di essere colpevole di aver tradito. L’unica certezza che ti deve importare è se credi o no alla vostra famiglia, se pensi di essere in grado di superare quel tradimento, superalo e dimenticati di questa deficiente. Francesco è stato un uomo tonto, non ha capito che non era il prototipo di uomo con cui fare sesso a go-go. Lei ha fatto la scema per tanto tempo! Lui si è sentito ragazzino perché ha avuto solo te in 12 anni. Quando mi ha raccontato che lo avete picchiato, gli ho detto: ‘hai fatto una figura di me**da dietro l’altra quel giorno!”.

Susy piange: “Sono un uragano di sentimenti. Gli do una seconda possibilità per amore di mio figlio che ha intuito qualcosa però mi deve dimostrare realmente che è il Francesco del quale mi sono innamorata e con il quale ho costruito una famiglia”. “Meglio provare a ricostruire che metabolizzare o far passare tempo” chiosa la De Filippi che questa volta però incassa le critiche dei social: "Ti prego non dire che le colpe sono dell'amante! Maria fermati, ora le donne in studio si alzano e ti picchiano!".

