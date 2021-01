Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli distrutto dalla famiglia per il caso Gregoraci-Salemi

Giada Oricchio 14 gennaio 2021 a

Crollo di Pierpaolo Pretelli, il concorrente del Grande Fratello Vip deluso dalla famiglia che non può vedere Giulia Salemi: "Mi hanno tolto serenità". Poi parla con la psicologa e piange. Pierpaolo Pretelli si è lasciato andare a un nuovo sfogo contro i suoi cari, innamorati di Elisabetta Gregoraci e contrari a Giulia Salemi. La mamma gliel'ha detto a Capodanno, poi gliel'ha ripetuto di persona, a seguire il fratello Giulio ha rilasciato un'intervista in cui conferma l'affetto dei Pretelli per la sconosciuta Elisabetta e lo va ripetendo di salotto tv in salotto tv. Atteggiamento diametralmente opposto da parte dei genitori della Salemi: sono felici se lei è felice.

Oggi pomeriggio, l'ex velino stava rimuginando sull'inopportunità del comportamento della mamma e Giulia: "Io voglio giustificarli, secondo me volevano farti rientrare nei ranghi, farti riavere il consenso del pubblico e dei social, lo hanno fatto a fin di bene pensando al tuo lavoro. Di Elisabetta non voglio parlare, dico solo che tu mi hai detto che eri nella me**a". Pretelli ha risposto amareggiato: "Ma chi ho tradito io? Ma che c'era con Elisabetta?! Vedermi stare male per la mia famiglia andava bene? Quella volta che si collegò c'era Elisabetta e mia madre disse che la invitava a casa, non c'è stato un accenno a quella parte in cui avevo pianto e avevo avuto un crollo. Hanno una preferenza per una persona che non c'è mai stata nella mia vita. Ora che sto bene, invece mi danno un parere non bello, quando c'era Elisabetta e avevo pochi up e molti down tutto bene? Erano solo rose e fiori?! Non hanno speso una parola per me. Mamma mi ha detto che è un gioco, ma io ho risposto che i sentimenti sono veri e lei non riesce a distinguere. Come fa a non capirlo? Se vado a stringere non c'è mai stato un bacio spontaneo, un dormire insieme con Elisabetta. Evidentemente non mi conoscono abbastanza se dicono certe cose".

La Salemi ha stemperato gli animi: "Non tutti hanno la sensibilità temporale di capire che uno ha bisogno di sostegno. Si ricrederanno". Andrea Zelletta ha chiesto cosa fosse successo e Giulia: "Mi ha detto che ha sognato il bambino, che voleva una lettera di sostegno come quella di mio padre e invece la madre e il fratello gli hanno levato la serenità per finire questo percorso. Io cerco di trovare delle spiegazioni e giustificazioni".

Zelletta ha espresso la sua solidarietà all'amico: "Quello che dice non è sbagliato. I genitori volevano essere qualcosa di positivo ma non lo sono stato. Mia nonna ha sempre detto che i genitori devono essere felici per i figli a prescindere dal fatto che condividono o no le loro scelte. La verità è che fuori non capiscono la differenza tra gioco e sentimenti" e Zenga con l'abituale schiettezza: "Hanno pensato alla strategia, hanno pensato che così non vincevi e diversamente forse avevi qualche possibilità". Pierpaolo, sempre più giù di morale, si è chiuso in Confessionale per parlare con la psicologa Piera e ne è uscito due ore dopo, stremato e in lacrime.

