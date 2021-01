Elettra Lamborghini da infarto: gli auguri di Buon Anno con il lato B

Giada Oricchio 05 gennaio 2021 a

a

a

Elettra Lamborghini augura ai follower un buon 2021 con un post “motivazionale” davvero particolare. L’ereditiera e moglie di Afrojack è dotata di una spiccata autoironia, i suoi post sui social giocano sempre sul filo del boccaccesco ma senza essere mai veramente volgari. Così, ieri ha pubblicato sul suo account Instagram due foto molto sexy in biancheria intima: addominali cesellati e lato B da queen del twerking. Lo scopo del post non era autoesaltare la sua bellezza, quanto spronare i follower: “Come prima foto dell’anno propongo io FIKISSIMA puledra italiana appena alzata dal letto qualche mese fah… giusto per partire col piede giusto quest’anno… un po’ di autostimah e un po’ di cu*o a trutti voi per questo 2021. Ve lo auguro con il cuore”. Una strategia di counseling ispirazionale a cui poteva pensare solo la cantante di “Musica e il resto scompare”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.