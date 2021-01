Gaffe tremenda a "L'anno che verrà". Che inizio 2021 per Rita Pavone, cambia tre microfoni

Giada Oricchio 02 gennaio 2021 a

Fuori programma per Rita Pavone a “L’Anno che verrà”, lo show di Capodanno condotto da Amadeus su Raiuno. La cantante si è presentata sul palco bella carica, ma quando è partita la base sembrava un pesce in un acquario. La regia ha staccato sui ballerini per consentire il cambio di microfono, ma nonostante tre microfoni diversi la voce non si sentiva e così Amadeus ha fermato lo spettacolo e risolto l’imbarazzo con una battuta: “Fermi, fermi, ti hanno dato tre microfoni… ma la Pavone non si sentiva… datemi un microfono, non datemi un martello!”. Il video postato su Twitter dall’account See_Lallero è stato poi commentato dalla stessa Rita Pavone che ha spiegato: “Troppo, troppo divertente. Tremicrofonitre!! E io che passavo da uno all'altro senza risultato. Dopo 4 ore, le batterie se le erano fumate tutte. Ma anche la dimostrazione che noi si cantava dal vivo. Felice anno nuovo!”.

