Harry e Meghan fanno soldi con la voce del piccolo Archie. I sudditi insorgono: "Spregevole"

Giada Oricchio 30 dicembre 2020

a

a

Lontano dai riflettori, ma non dai microfoni. Harry d'Inghilterra e Meghan Markle monetizzano le parole del primogenito Archie, 1 anno e 5 mesi. Dopo un accordo milionario con Spotify, i Duchi di Sussex hanno pubblicato sulla piattaforma audio Il loro primo podcast "Archiwell" ospitando celebrità quali Stacey Abrams, Elton John, Naomi Osaka, Deepak Chopra, Matt Haig.

La grande sorpresa però era al termine del podcast quando il piccolo Archie si è unito ai genitori per pronunciare le prime parole in pubblico. Sollecitato da mamma e papà, il nipote di Elisabetta II ha detto "fun", "happy" e "new". Poi ha balbettato un "yeia" che da solo ha corretto in "year". L'account Instagram Itvnewsroyals ha postato l'audio, ma i follower anziché commuoversi per la vocina del piccolo Windsor, hanno criticato Harry e Meghan: "E questo perché volevano la privacy", "Ormai sono ufficialmente come i Kardashian", "Wow! Usano il figlio per fare contatti. Spregevole", "È così imbarazzante".

