Chiara Ferragni lancia il pancia challenge: "Vedete la differenza?"

Giada Oricchio 30 dicembre 2020 a

a

a

Stessa Chiara Ferragni, gravidanza diversa. L’imprenditrice digitale, insignita, insieme al marito Fedez, dell’Ambrogino d’oro per il suo impegno durante la pandemia da Covid-19, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui appare nuda con il pancione (pancino nel suo caso) in bella mostra di profilo. Ma non si tratta di una foto qualsiasi: la Ferragni ha messo a confronto la 27esima settimana di gravidanza con Leo con quella della bambina che nascerà a marzo e la differenza è impressionante. “Guardate come è diverso il mio pancino con Leo e la mia bambina alla stessa 27esima settimana (2018 contro 2020)” ha osservato nel post.

In effetti quando l’influencer aspettava il primogenito il pancino era alto e tondo, adesso che darà alla luce una femminuccia la pancia è bassa e incurvata. La “foto paragone” ha ottenuto migliaia di commenti beneauguranti e di like, ma nulla è stato svelato sul luogo di nascita. I “Ferragnez” vorrebbero che nascesse negli USA come Leone per la doppia cittadinanza, ma a causa del Coronavirus non è ancora certo che riusciranno a trasferirsi in America.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.