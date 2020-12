24 dicembre 2020 a

Tornano insieme? Natale da sogno per Flavio Briatore di nuovo con Elisabetta Gregoraci e il loro figlio Nathan Falco.

Lo scatto natalizio per Instagram fa sperare migliaia di follower che augurano alla coppia di tornare insieme. E chissà che la fotografia non sia il preludio al loro riavvicinamento. A giudicare dai commenti sono in tanti a tifare per la ricostituzione di un legame davvero bellissimo.

