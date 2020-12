Dopo il GF Vip Elisabetta Gregoraci con Flavio Briatore, l'intervista a Chi: "La prova più dura..."

Giada Oricchio 16 dicembre 2020 a

Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini: “Con Flavio ho un bel rapporto, ora pensiamo a Nathan. Francesco Bettuzzi? Ha detto la verità”. Elisabetta Gregoraci si è ritirata dal GFVip 5 dopo aver scoperto il prolungamento fino all’8 febbraio (in realtà è il 15, nda): non voleva trascorrere il Natale lontano dal figlio Nathan Falco, nato 10 anni fa dall’amore con Flavio Briatore.

Nell’intervista a “Chi”, la Gregoraci rivela: “Ci siamo visti con Flavio appena sono arrivata a Monaco, abbiamo fatto un pranzo insieme io, lui e Nathan dopo tre mesi di lontananza. Abbiamo un bel rapporto, ci siamo voluti bene e amati per 13 anni e da questo amore è nato Nathan, ora dobbiamo pensare a lui. Stargli lontano per me è stata la prova più difficile”.

La Gregoraci e Briatore, spinti dal desiderio di proteggere Nathan dalle chiacchiere del web sul comportamento di Elisabetta al GFVip, sono molto vicini in questi giorni: insieme hanno anche assistito a una partita di calcio del figlio. La showgirl calabrese spende belle parole anche per Francesco Bettuzzi, l’unico ex fidanzato (dopo la separazione, nda) che non ha cercato di infangare l’immagine della gieffina: “Mi ha fatto piacere leggere le cose che ha detto su di me. Mi sono riconosciuta: abbiamo passato bei momenti anche mangiando una pizza sul divano. L’ho lasciato pur essendo innamorata perché a volte le storie finiscono per altri motivi, non perché è finito l’amore”. E sull’amico Pierpaolo Pretelli: “Non ho mai voluto che soffrisse per me e non lo vorrei tuttora. Sta facendo un bellissimo percorso e gli auguro di continuare così e arrivare fino alla fine”.

