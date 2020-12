Grande Fratello Vip, nomination con rissa. E Stefania Orlando fa a pezzi Samantha De Grenet

Giada Oricchio 22 dicembre 2020 a

La ventottesima puntata del GFVip 5, lunedì 21 dicembre, si infiamma al momento delle nomination: voti e un epico tutti contro tutti con zuffe in diretta. Al televoto “Chi vuoi salvare?” finiscono Giacomo Urtis (di default in quanto il meno votato della settimana scorsa), Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e Maria Teresa Ruta giunta alla diciottesima votazione.

Al termine di una puntata noiosa caratterizzata dalle esibizioni di Arisa e Alberto Urso e dall’onnipresenza di Cristiano Malgioglio eliminato la scorsa settimana, i conflitti scoppiano al momento di decidere quali vip mandare al televoto. Dayane Mello si accanisce per la terza volta su Tommaso “perché o ti apri con me o decidi che non abbiamo alcun rapporto” e l’influencer sbotta: “Basta! Non sono d’accordo, aspetto che sia lei a venire perché così sono sicuro che è di buon umore. Il disinteresse è reciproco. Lei ha tirato delle bordate qui dentro... contro Francesco, Elisabetta, Stefania, me... è la regina del taglia e cuci. Dove si può insinuare si insinua, poi però fa Santa Maria Goretti. Adesso basta, non gliene faccio passare più una. A Natale siamo tutti più buoni, un paio di min**ia!”.

Stefania Orlando rende la pariglia a Samantha De Grenet: “La settimana scorsa non mi ha salvato dicendo largo ai giovani, stasera lo dico io e nomino Samantha”, la De Grenet si offende: “Oh, non me la prendo per il voto, mi dispiace la motivazione” e la Orlando punge: “Ma è la stessa tua. Anche a me stasera piacerebbe non vedere andare in nomination un giovane, non ti sembra carino?”. Ovviamente, la De Grenet le restituisce il voto: “La nomino felice di farlo”, ma sfugge ai più che ha aggiunto: “Avrei nominato Maria Teresa” e lo avrebbe fatto perché, secondo lei, in qualche modo aveva provocato l’espulsione dell’amico Filippo Nardi. In realtà Samantha deve ringraziare i suoi santi in paradiso perché nessuno l’ha redarguita per il victim blaming su Maria Teresa Ruta. Sonia Lorenzini nomina la Ruta perché non la capisce e viene ricambiata. Tommaso Zorzi fa il nome di Andrea Zelletta sostenendo “non voglio nominare i nuovi e voglio portare avanti chi ha ancora da dare e secondo me lui ha dato”, mentre Zelletta sceglie MTR con una motivazione futile. Giulia Salemi manda al televoto Sonia per mancanza di compatibilità e Giacomo Urtis riconquista Twitter nominando Samantha De Grenet (i social la vogliono fuori) con la quale aveva avuto un piccolo battibecco in settimana.

Infine, Rosalinda fa il nome di Sonia perché “mi ha risposto in maniera aggressiva” e scatta il putiferio. L’ex tronista la prende malissimo: “Non è che sei un po’ gelosa del rapporto tra me e Dayane? Penso che sei furba”, “Sei permalosa!” è la replica di Adua/Rosalinda. La ruggine tra le due gieffine si chiama Mario Ermito: il concorrente avrebbe mandato messaggi Instagram sia all’una che all’altra nello stesso periodo. Sonia Lorenzini è fuori di sé per il tradimento: “Mi ha detto che sono brusca con lui e io le ho risposto: questo è il mio carattere e proprio tu me lo dici? Lei sapeva di questa storia e sapeva che ero diffidente e rigida con lui perché mandava messaggi a entrambe e dovevano uscire a cena, io ho snasato qualcosa e avevo ragione. Ieri mi ha chiesto di aiutarla a scrivere la lettera, piangeva, io le sono stata vicino, l’ho consolata, mi ha raccontato le sue cose private, mi ha ringraziato e ora mi nomina? Sta giocando, è subdola, fa la furba, ma ora la rimetto al suo posto e le sego le gambine”. Dayane Mello si schiera con Sonia: “Non mi è piaciuto, non me lo aspettavo”.

E nel post puntata l’ex tronista urla contro Rosalinda: “Sei una gran furba, fai la paraculata e me la metti in quel posto, hai fatto la pipì fuori dal vaso, mi hai preso per il c*lo e anche tanto. Prima Adua, poi Rosalinda, hai un sacco di maschere… ah bella. Str**za, str**za” e quella rintuzza: “Non fare questo teatrino, ma di quale giochetto stai parlando? Non sono furba, anzi. Adesso rinfacci anche le cose? Io ti ho chiesto quando vi eravate scambiati i messaggi per curiosità. Forse l'ho fatto con leggerezza, ma non avevo niente da nascondere”. A seguire è caos tra l’attrice siciliana e Mario Ermito: il ragazzo la rimprovera perché secondo lui non avrebbe dovuto tirare fuori quello scambio di messaggi a metà luglio quando si era momentaneamente lasciata con Giuliano, mentre Rosalinda sostiene di averlo detto con la massima spontaneità. “Per me hai sbagliato, dovevi tacere anche per rispetto di Giuliano – osserva Ermito - non è bello che io passi per quello che va dietro alle ragazze fidanzate, io non sono il pagliaccio di turno. E poi non c’è mai stata una cena mancata tra noi, questo non è vero. Io non lo avrei detto, perché lo hai fatto sapendo che hai una persona a casa?” e Rosalinda: “Io non ho mai detto che dovevamo andare a cena, non è mai uscito dalla mia bocca. Te lo ha detto Dayane? Dovrò chiarirlo. E comunque in quel periodo non stavo con Giuliano”, ma Mario: “Provo un affetto molto forte verso di te e lo sai però i messaggi a te e a Sonia sono di periodi diversi perché dire questa cosa?”. Più tardi in giardino, Mario Ermito dirà ai coinquilini: “Io so cosa mi ha detto su Giuliano e non lo rivelo, ma le ho spiegato che una volta uscita da qui inizierà la sua rinascita” e Pretelli: “Eh mi ha stupito con la lettera: è come se avesse scritto che lei si è evoluta e lui è sempre fermo”.

