Il "coccodrillo" di Fazio gela Baglioni. Imbarazzo totale a Che tempo che fa

20 dicembre 2020 a

a

a

Un omaggio talmente sperticato, quello di Fabio Fazio, da imbarazzare lo stesso "omaggiato": Claudio Baglioni. Simpatico siparietto stasera, domenica 20 dicembre, a Che tempo che fa su Rai3. Il conduttore ospita il cantautore romano a cui è legato da anni, con un sodalizio iniziato con la trasmissione cult sugli anni '70 Anima mia. E così prima dell'intervista in video-collegamento parte il filmato celebrativo con i momenti salienti della carriera di Baglioni. Un peana talmente sfacciato da far arrossire il cantante di "Piccolo grande amore": "Sembra un pre-coccodrillo, un omaggio che di solito si fa a quelli che non ci sono più...", commenta Baglioni tra il divertito e l'imbarazzato. "Ma vedere queste immagini mi consola, vuol dire che qualcosa ho fatto...", aggiunge.

Dopo qualche chiacchiera sugli esordi, come le trasferte del giovane Claudio in treno con galline al seguito dalla campagna, Fazio ci mette il carico da undici: "Abbiamo ripescato dall'Istituto Luce un filmato di una delle tue prime esibizioni, cantavi 'Una favola blu'...". A sentire Istituto Luce Baglioni trasecola: "Grazie all'archeologo che ha fatto questo ritrovamento...".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.