Filippo Nardi verso la squalifica al Grande Fratello Vip: stasera il verdetto

Giada Oricchio 18 dicembre 2020 a

a

a

Filippo Nardi verso la squalifica: il Grande Fratello Vip 5, finito sotto la lente di ingrandimento dell'Agcom, ha comunicato che questa sera, venerdì 18 dicembre, sarà preso un provvedimento.

Alfonso Signorini, nel corso della ventisettesima puntata del reality, in onda oggi venerdì 18 dicembre, calerà il poker di provvedimenti. Dopo la squalifica di Fausto Leali, Denis Dosio e Stefano Bettarini, probabilmente punirà anche Filippo Nardi per le inaudite e inaccettabili volgarità nei confronti di Maria Teresa Ruta mentre dormiva ("quanto mi pagate se la teabaggo?" cioè strofinare i genitali sulla sua faccia, nda). Una frase che non può non essere ascritta a una forma di violenza sessuale.

Lo stesso Signorini, nel corso del format web "Casa Chi", ha rivelato di aver chiesto l'espulsione immediata per il concorrente, ma la decisione è stata rimessa al comitato di produzione. Ebbene, dalle anticipazioni sul reality show di Canale 5 fa capire che la decisione sia stata presa: "in arrivo un severo provvedimento". Intanto l'Agcom ha comunicato che, in seguito a numerose segnalazioni e a tanti articoli di stampa, ha avviato un'istruttoria per verificare la corretta applicazione del regolamento sul televoto, compreso il fatto che sia riservato ai soli residenti in Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.