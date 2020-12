The Voice Senior, talent col botto di ascolti tv. Antonella Clerici stende il Grande Fratello Vip

Giada Oricchio 12 dicembre 2020 a

a

a

La terza puntata di “The Voice Senior”, in onda venerdì 11 dicembre, batte i “vipponi” del Grande Fratello Vip 5, giunto alla venticinquesima puntata. Tre ore e mezzo di reality show non sono bastate ad Alfonso Signorini per evitare la seconda sconfitta Auditel contro “The Voice of Italy Senior”, il talent musicale condotto da Antonella Clerici in onda venerdì 11 dicembre su RaiUno. Da una parte litigi spesso micragnosi, storie costruite a tavolino, vedove allegre (in diretta Pierpaolo Pretelli ha colpito e affondato l’ego di Elisabetta Gregoraci: “Senza di te, sono rinato”), dall’altra, donne e uomini over con un passato fatto di cicatrici, cadute e risalite quotidiane, lontane dai filtri Instagram. “The Voice Senior” sta riscuotendo un (inatteso) successo perché manda un messaggio potente: non è mai troppo tardi per realizzare un sogno.

E così la terza puntata del format condotto alla perfezione da Antonella Clerici - con il supporto di una lucidissima Loredana Bertè, un pim-pum-pam Clementino, un simpatico e preciso Gigi D’Alessio e un Al Bano bilanciato nel suo protagonismo dalla figlia Jasmine Carrisi – conquista 4.336.000 telespettatori con il 19% di share contro i 3.184.000 spettatori pari al 17,27% di share del GFVip. E in sovrapposizione il successo di RaiUno è ancor più netto: media di share del 19% con picchi del 26%, mentre il GF si ferma al 15,4%.

"Chi se lo aspettava". Sorpresa Jasmine, baby-Carrisi stupisce anche papà Al Bano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.