A The Voice Senior Jasmine Carrisi stupisce anche papà Al Bano: "Non pensavo..."

Giada Oricchio 12 dicembre 2020

Ruggero, 68 anni, dalla provincia di Mantova, ha passato la vita a testare le macchine per le etichette delle bottiglie. Oggi con l'emozione negli occhi e sulle labbra si presenta a "The Voice of Italy Senior" e per convincere i giudici all'audizione al buio canta un brano di Ultimo. Loredana Bertè, lo spumeggiante Clementino, Gigi D'Alessio e i Carrisi dicono di sì alla performance, ma è la figlia di Al Bano a prendere la parola con piglio deciso: "Mi ha colpito il brano perché io ascolto Ultimo e non me lo aspettavo. Poi mi ha colpito la timbrica e che ci hai messo molto cuore".

Complimenti da tutti, ma alla fine Ruggero sceglie come coach i Carrisi preferendoli a Clementino. Quando le poltrone dei giudici si girano di nuovo, Al Bano guarda la giovane figlia con ammirazione e ammette: "Lo sai che ti sto studiando? È la prima volta che facciamo qualcosa insieme e ti sto scoprendo... Pensavo fossi solo rap e trap e invece c'è molto altro...". E Jasmine, accarezzandosi una ciocca di capelli, risponde con un laconico: "Uhm davvero?". Ma sì capisce che è felice dell'apprezzamento del celebre padre.

Jasmine Carrisi si commuove a The Voice Senior: "Vorrei una nonna come te"

