Gregoraci e Dayane Mello. Chi resta e chi abbandona il GfVip

Il GFVip 5 perde pezzi. Elisabetta Gregoraci lascia lunedì 7 dicembre e Francesco Oppini abbandona subito a scapito di un inconsolabile Tommaso Zorzi che piange fino a notte fonda. Ma il colpo di scena è il ritiro-non ritiro di Dayane Mello: prima ufficializza l’addio, poi ci ripensa e resta. Polemiche social per il trattamento speciale riservato a Elisabetta Gregoraci.

Nel corso della diretta di venerdì 4 dicembre, Alfonso Signorini chiama i vip uno a uno nella stanza superled: “Avete sentito i vostri affetti, avete riflettuto e ora il GF vuole solo certezze. Vi dico però che potrete passare queste festività quasi come se foste a casa”. Elisabetta Gregoraci, mai particolarmente amata dal pubblico che l’ha sempre salvata con percentuali bassissime (anche stasera ha ottenuto il 6% delle preferenze), è decisa: “Ho avuto giornate pesanti e mi sembrava di essere sulle montagne russe, ma ora mi sento una donna più forte. E’ stata un’esperienza pazzesca, sono 85 giorni che non vedo mio figlio. La mia esperienza si interrompe qui perché Nathan ha bisogno di me e io di mio figlio”. Ma Signorini non ci sta e le riserva un trattamento di lusso a 5 stelle non concesso a nessun altro concorrente. La convoca in studio e la “supplica” di restare: “Hai tantissimo da dare ancora, ti assicuro che vedrai Nathan” e la Gregoraci ammette di avere ancora energie, ma sottolinea: “Mi sembra innaturale stare così lontana da mio figlio. Avremo una vita insieme? No, certe cose non tornano. Non voglio che lui ricordi che non c’ero a Natale. Ho bisogno di riabbracciarlo. No, non ce la faccio”. Il conduttore insiste, vorrebbe che ci pensasse fino a lunedì, poi vorrebbe mandarla in cucurio con Pierpaolo, fa intendere che potrebbe avere la luna nel pozzo, ma l’ex signora Briatore: “Non mi serve né pensare fino a lunedì, né andare in cucurio con Pierpaolo (10 minuti prima gli avefrancescva rifilato il due di picche definitivo, nda)”. Il conduttore si arrende: “Rispetto e approvo la tua scelta che è quella di una mamma. Però andrai un giorno in cucurio con Pierpaolo (glielo affibbia per forza, nda) Avrei dovuto insistere di più? Secondo la logica della tv sì, secondo quella della vita no”. E parte lo sfottò dei social: “Ma cosa dice? Abbiamo appena assistito alla pagina più squallida della storia del GF”, “Che imbarazzo!”, “Avrei dovuto insistere di più? Alfonso sì perché un quarto d’ora è stato poco in effetti”, “E adesso abbiamo la conferma che Guenda è stata eliminata perché la Greg è raccomandata”, “Signorini voto come conduttore zero”, “Elisabetta puoi vedere Nathan, ti diamo il telefono con il 5G, ti diamo l’app con zoom, doppio budget settimanale e almeno l’immunità da parte degli spagnoli”, “Tra poco si metteva in ginocchio e poi tira fuori le regole della vita? Ma è follia! Rido”, “Signorini ridicolo. Dispiace dirlo ma è ridicola questa insistenza solo con lei”, “Per provare a convincerla tra poco le dice: smantelliamo tutto e ci spostiamo a casa tua a Monte Carlo e diamo 10k a Nathan per giocare alla play”. Elisabetta Gregoraci uscirà lunedì 7 dicembre, mentre Francesco Oppini ha preferito andar via seduta stante. Quando viene il suo turno, Signorini si lascia sfuggire una frase poco elegante: “Elisabetta ci ha pensato perché ha un figlio, te non ce l’hai”, ma il figlio di Alba Parietti: “Devo dare priorità agli affetti nella vita. Ora non riuscirei a dare il massimo in casa. Uscire adesso o aspettare fino a lunedì? Per rispetto del pubblico, esco stasera”. Dayane Mello - nonostante sia immune dalle nomination - decide di abbandonare: “Non me la sento, non voglio più stare lontano da Sofia, sto soffrendo a stare lontano da lei, è un’opportunità immensa, ma non ce la faccio più. E’ la mia risposta definitiva”. Ma coerente con la sua avventura costellata da “tutto e il contrario di tutto”, mezz’ora dopo le basta una telefonata della suocera (probabilmente buttata giù dal letto visto che erano le 00.40) per lo switch: resta al GFVip confermando la sua volubilità in questo reality. Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta e Rosalinda Cannavò vanno avanti come annunciato in questi giorni. Continua anche Tommaso Zorzi: “Ho molto margine di peggioramento, non sono ancora totalmente esaurito”. Intanto però è sotto choc per l'addio dell'amico Francesco e piange disperato fino a notte fonda.

