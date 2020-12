Altro che accordo post-divorzio. Elisabetta Gregoraci svela la verità su Briatore

Giada Oricchio 05 dicembre 2020 a

Nella ventitreesima puntata del GFVip 5, in onda venerdì 4 dicembre, Elisabetta Gregoraci smentisce ufficialmente l’esistenza di un contratto post divorzio con Flavio Briatore che le impedirebbe di rifarsi una vita, pena multa salatissima.

Il Grande Fratello Vip 5 ha spostato il suo centro di gravità permanente a Monte Carlo: Elisabetta che inscena un flirt con Pierpaolo Pretelli, Elisabetta che gli fa prendere un palo, Elisabetta che crede siano tutte invidiose e gelose di lei, Elisabetta che vuole abbandonare per tornare dal figlio Nathan, Elisabetta trattenuta e terrorizzata dagli avvocati di Flavio Briatore, ecc, ecc. E così, nel corso della diretta di venerdì 4 dicembre, Alfonso Signorini ricostruisce con invidiabile fantasia la NON storia tra Elisabetta e Pierpaolo per poi mettere un punto fermo a una voce che circola da un anno: “Si dice che tu sia molto trattenuta nella casa. E’ vero che esiste un contratto di divorzio che ti impedisce di rifarti una vita (con sanzione economica, nda)?” e la Gregoraci (probabilmente avvertita del quesito in precedenza, nda) risponde: “Sono felice di questa domanda. No assolutamente, è una cosa che era già venuta fuori e mi ha ferito, è una roba falsa. Non c’è nessun tipo di contratto”. Il conduttore ammette: “Io ne ho parlato per primo da Chiambretti un anno fa, cosa c’è di vero?” e la Gregoraci ridimensiona le indiscrezioni: “Sì, posso dire che c’è un accordo, ma voluto da entrambi. Finché non si ha un legame stabile e duraturo, non lo introduciamo a Nathan, solo questo, nient’altro, ma solo per tutelare Nathan. Non vogliamo che ci siano persone di passaggio per casa” e il conduttore plaude: “Un atteggiamento responsabile”.

