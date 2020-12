Televoto e polemiche. Chi sono i nominati al GfVip

Giada Oricchio 05 dicembre 2020 a

Stefania Orlando, Selvaggia Roma, Pierpaolo Pretelli e Adua Del Vesco alias Rosalinda sono i nominati della ventitreesima puntata del GFVip 5 in onda venerdì 4 dicembre. Le nomination scatenano forti malumori, mentre Giacomo Urtis diventa concorrente, lunedì 7 dicembre entreranno nuovi vip e Alfonso Signorini ufficializza che il Capodanno Mediaset sarà trasmesso dal Grande Fratello Vip.

Zuffe, screzi, ripensamenti, abbandoni e nomination. Il tutto con grandi polemiche social per la gestione della diretta. Alla fine di una puntata, poco divertente e molto “genuflessa” a convincere i vipponi a restare fino a metà febbraio, ecco il televoto “Chi vuoi salvare?”: il meno amato andrà di default in nomination lunedì prossimo, mentre il preferito sarà immune. Stefania Orlando nomina Rosalinda/Adua perché “non è mai stato chiarito il motivo per cui ha dato del gay a Massimiliano Morra” e l’attrice siciliana ricambia “non mi è piaciuta la sua nomination”. Durante la pubblicità, tra le due scoppia un acceso litigio: “Potevi trovare tante motivazioni, ma non quella, non è carino tirare fuori tematiche così delicate, sei senza tatto” è l’accusa di un’inviperita Adua/Rosalinda e Stefania l’asfalta: “Eh allora anche te sei senza tatto ad aver detto quella cosa”. Pierpaolo Pretelli sceglie Selvaggia Roma che ricambia, Giacomo Urtis vota Stefania perché “a volte risulta anaffettiva” e la conduttrice piange: “Puoi dire che non prendo confidenza, ma anaffettiva è forte” (Urtis ammette di aver sbagliato termine, però in nottata si lascia sfuggire: “Sono tutti amici miei tranne la Orlando”, nda), Maria Teresa Ruta fa il nome di Pretelli che vorrebbe più sveglio, mentre Andrea Zelletta nomina Selvaggia perché “non mi è piaciuto come ha parlato di Elisabetta in piscina”. Anche in questo caso i due gieffini si azzuffano. Lei urla l’ha nominata per difendere la Gregoraci e lui ribatte che è volgare e incoerente: “Ti sei presentata come amica di Pier e lo hai nominato tre volte”. Dayane manda al televoto Stefania: “Le nostre strade non si sono incrociate” e infine Tommaso Zorzi: “Voto Rosalinda per come ha poco valutato l’amicizia tra me e Francesco anche se stasera dovresti esserti ricreduta”. Alfonso Signorini conclude la diretta annunciando che il Capodanno di Canale 5 andrà in onda dal GFVip.

