GfVip, la rabbia di Briatore dietro al forfait della Gregoraci. Urtis in gara, cosa rivela su Zorzi

Giada Oricchio 04 dicembre 2020

Giacomo Urtis diventerà un concorrente a tutti gli effetti del Grande Fratello Vip 5, mentre oggi lasciano Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini.

Elisabetta Gregoraci, piaccia o no, è un personaggio forte del reality show di Canale 5, ma oggi, salvo sorprese, dovrebbe comunicare l'addio al GF a causa del prolungamento fino a febbraio, ma anche per la crescente rabbia di Flavio Briatore. L'imprenditore era contrario a questa partecipazione soprattutto perché non voleva essere trascinato nel gossip, come accaduto. Il settimanale "Nuovo" ha riferito addirittura della voglia di "rivedere i generosi accordi matrimoniali" talmente è forte la sua rabbia. E ieri pomeriggio, la Gregoraci in qualche modo ha confermato che fuori non è tutto rose e fiori.

Durante un nuovo confronto con Giulia Salemi l'ha rimproverata perché nei confessionali mostrati nella puntata di lunedì scorso, era tornata sulla vacanza in Sardegna che non avrebbe voluto pagare, su un giro di telefonate e messaggi da "smorfiosa". Ha ribadito di aver bisticciato con Briatore all'epoca visto che non erano ancora separati e poi ha sganciato la bomba: "Io lo conosco, so che si arrabbia molto per queste cose. Ti avevo chiesto di non parlarne più e invece lo hai fatto. Lui dice che non vuole essere tirato in mezzo perché non è lui che sta facendo il GF, capisci? Poi escono i giornali, le robe e lui si arrabbia molto. Quando lo mettiamo in mezzo, io mi devo sorbire gli avvocati e altre cose. Non mi piace questa roba, non la voglio".

Un po' il Natale con il figlio Nathan, un po' il desiderio di calmare le acque a Monte Carlo hanno spinto la conduttrice calabrese a lasciate. Con lei dovrebbe uscire anche Francesco Oppini che, nonostante il forte e bel legame con Tommaso Zorzi, preferisce ricongiungersi alla mamma Alba Parietti e alla fidanzata Cristina che ha visto pochissimo avendo trascorso il lockdown con la madre. E a proposito di Zorzi, c'è una novità all'orizzonte. Il chirurgo Giacomo Urtis, entrato come ospite, oggi diventerà concorrente ufficiale (fonte TvBlog). E per una fortunata (o autoriale) coincidenza ieri sera in veranda ha rivelato a Selvaggia Roma e Dayane Mello che gli piace l'influencer milanese: "Uhm..va beh...vedremo...zitta ora". Sotto le coperte, Urtis ha aggiunto: "Te con Pierpaolo hai qualche speranza da domani (per l'addio dea della Gregoraci, nda), io non lo so...per me è un po' diverso". I social hanno notato che la confessione "amorosa" è caduta a fagiolo cioè alla vigilia della nuova puntata e dell'ufficializzazione come gieffino. Senza contare che, fallita la ship Gregoraci-Pretelli, da settembre manca il racconto di un flirt casalingo. Che sia questa la volta buona? Vera o presunta?



