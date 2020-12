Si parla di banche, dalla Palombelli uno studio "scoppiettante" modello Kabul

Arnaldo Magro 02 dicembre 2020 a

Mentre si parla di banche, di Mustier che se ne va, di Maurizio Belpietro pronto a scagliarsi verso il sistema banche orchestrato da un ex senatore del Pd, a casa si percepisce un suono acuto. Forte. La conduttrice mette subito le mani alle orecchie come stordita. La faccia contrita. L’audio fa le bizze. Che cosa sta succedendo? Parte il servizio. Al rientro la situazione non migliora. Anzi. Ancora la stessa scena con la giornalista che pare davvero spaventata. Si congeda scusandosi con ospiti e pubblico da casa ma in studio dice: «Vi erano delle esplosioni, degli scoppi». Più che uno studio pare una trincea. Chiamate gli artificieri.



