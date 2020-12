È ufficiale: la Gregoraci si ritira dal Gfvip

Giada Oricchio 02 dicembre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci dice addio al GFVIP 5. La showgirl calabrese ha ufficializzato il suo ritiro dopo aver sentito un parente in confessionale. L'ex moglie di Briatore aveva già deciso di uscire dalla casa di Cinecittà una decina di giorni fa quando Alfonso Signorini comunicò l'allungamento del programma fino a metà febbraio. A caldo, la Gregoraci disse che mai avrebbe passato il Natale lontano dal figlio Nathan Falco e nei giorni successivi ha sedimentato la convinzione. Tuttavia lascia con rammarico. Dopo la telefonata con una persona da lei indicata, è tornata dai coinquilini: "Ho comunicato la mia scelta. Sì, è quella. Adesso mi calmo un attimo... Che emozione... Chi ho sentito? Non si può dire. Ci hanno detto di non rivelare il contenuto della telefonata. È una strana sensazione... E va beh... L'anno prossimo voglio una mia gigantografia sulla parete!". Elisabetta Gregoraci dovrebbe uscire lunedì 7 dicembre, prima data utile per non pagare la penale. Ancora incerti se abbandonare o no, Dayane Mello e Francesco Oppini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.