Va in tilt l'audio a Stasera Italia, assordata la povera Barbara Palombelli

Problemi acustici durante la puntata serale di Stasera Italia, oggi lunedì 30 novembre, su Rete 4. La povera conduttrice, Barbara Palombelli, è restata quasi assordata quando ha preso la parola in collegamento esterno il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Di quel che diceva il giornalista si è sentito praticamente nulla, perché in onda sono andati solo fischi e scoppi assordanti. La Palombelli e gli ospiti si sono portati le mani agli orecchi, non resistendo il sibilo continuo. Poi la regia ha mandato un servizio video cercando di risolvere. Al ritorno in studio peró i fischi sono ripresi, e ci sono voluti altri cinque minuti per domarli

