Genovese e le notti milanesi, da Giletti le rivelazioni choc di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona raddoppia da Massimo Giletti. L'ex agente fotografico tornerà infatti domani, domenica 22 novembre, a Non è l'arena, su La7, ma non per parlare di nuovo del suo libro autobiografico. Bensì per svelare i dettagli più segreti delle notti di Milano alla luce dell'arresto dell'imprenditore digitale Alberto Genovese, accusato di violenza sessuale ai danni di una diciottenne durante un party sulla esclusiva "terrazza Sentimento".

Non è l'Arena, brivido per Fabrizio Corona. Da Giletti spunta Asia Argento

Vip, droga e festini, alle telecamere di Non è L'Arena parlerà in esclusiva Daniele Leali, dj e imprenditore amico proprio di Genovese. In studio Nunzia De Girolamo, Hoara Borselli, Luca Telese e Walter Siti.

"A Natale vediamo". Massimo Giletti studia da sindaco di Roma

Corona era stato già ospite di Giletti domenica scorsa per raccontare il suo libro autobiografico "Come ho inventato l'Italia". In quell'occasione il conduttore aveva chiamato a leggerne alcuni passi Asia Argento, con cui Corona ha avuto una breve e burrascosa relazione. Nel suo libro Corona ripercorre le tappe giudiziarie ma non solo della sua vita, da Vallettopoli al carcere, dalle donne al rapporto con la malavita. "So che morirò ammazzato", ha detto in questi giorni di presentazioni e interviste. Storie che torneranno utili per puntare un faro sulle notti milanesi.

