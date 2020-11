Labirintite e digiuno, la verità sullo svenimento della Mussolini

Ora l'ex deputata sta bene de è pronta per la semifinale del programma

13 novembre 2020 a

a

a

Labirintite e digiuno. Sarebbero questi i motivi per cui Alessandra Mussolini è svenuta nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle, proprio mentre era in diretta. In particolare l'aspirante ballerina sarebbe rimasta a lungo senza mangiare prima di andare in onda.

Ora, però, l'ex deputata, nonché nipote del Duce, si è ripresa, ed è pronta per affrontare la prossima puntata, con la semifinale che disputerà in coppia con il ballerino Maykel Fonts.

In questa stagione Alessandra Mussolini sta godendo dei favori del pubblico, probabilmente catturato anche dagli ormai abituali siparietti polemici tra la deputata e una delle giudici dell'edizione, la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.