Iva Zanicchi ricoverata, il video dall'ospedale che preoccupa i fan: "Ho la polmonite"

Giada Oricchio 09 novembre 2020

a

a

Iva Zanicchi ricoverata in ospedale per Covid-19. A renderlo noto è stata la stessa cantante con un video sul suo profilo Instagram. La Zanicchi, con il tubicino del respiratore nel naso, ha aggiornato sulle sue condizioni nonostante l'evidente stato di sofferenza: "Purtroppo sono finita in ospedale, sono a Vimercate per una polmonite bilaterale. Sono fiduciosa anche se sentirsi dire 'vedrai che ce la farai, vedrai che ce la farai', ti mette un po' così... Quando scende la sera vado un po' in crisi, ma credo che mi cureranno bene in questo nuovo ospedale di Vimercate, sono nel reparto 'Il tulipano rosso', oggi è una giornata bellissima, piena di sole, mi raccomando godetevela". Pur nella sua semplicità, il racconto dell' "Aquila di Ligonchio" dà l'idea di quanto siano difficili le condizioni in cui deve operare il personale medico per fronteggiare subdolo Coronavirus: "Adesso arrivano questi infermieri che sembrano degli astronauti ma poverini, è giusto, devono difendersi".

