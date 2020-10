Pierluigi Diaco torna in tv. Cosa bolle in pentola

Francesco Fredella 29 ottobre 2020 a

a

a

Ha lasciato il segno ed è pronto al ritorno in televisione. Pierluigi Diaco, che è stato al timone per due stagioni di “Io e te” su Rai1 trasloca sulla seconda Rete Rai. E negli ambienti vicini a viale Mazzini l’indiscrezione corre in queste ore.

Un positivo nello staff di "Io e te", la Rai sospende il programma di Diaco

Il lavoro di Diaco, che ha ideato un format di interviste molto intime con una profonda introspezione emotiva - scandita da musica e ricordi - potrebbe essere il filo conduttore del nuovo format. Non si sa ancora quando andrà in onda, ma sicuramente a stretto giro di posta. Infatti, secondo voci di corridoio, sembra che Diaco e il gruppo di autori si siano messi già al lavoro. Giusto qualche dato per ricordare le sue performance con “Io e te”. Ben 65 puntate dell’edizione estiva, che si aggiungono alle 59 nell’estate 2019, 17 nelle versione del sabato sera. Tutto per un totale di 141 puntate. L’asticella dello share ha superato ogni previsione. E così, Diaco, anche nei momenti più difficili, è riuscito ad arrivare all’11-12% di share, posizionandosi tra i 5-6 programmi più seguiti di Rai1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.