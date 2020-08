Diaco negativo al Covid. Cosa succede al suo programma "Io e te"

31 agosto 2020 a

a

a

Il suo programma è stato sospeso, ma Pierluigi Diaco - uno dei protagonisti di questa estate con ascolti altissimi su Rai1 - è negativo al Covid. A “Io e te”, lo ricordiamo, è risultato positivo un tecnico e per via precauzionale la Rai ha deciso lo stop anticipato del programma pomeridiano. Adesso, come conferma all’Adnkronos, Diaco risulta negativo al Covid dopo essersi sottoposto al tampone. “Il mio pensiero va alla collega e alla mia squadra, dice il giornalista che nel pomeriggio di oggi si collegherà con “La Vita in diretta” (che da oggi prende il posto di Io e te, che chiude con un anticipo di pochi giorni).

Un positivo nello staff di "Io e te", la Rai sospende il programma di Diaco

Per Diaco sono stati mesi intensi, ma pieni di successo: il suo programma è tra i 5-6 più visti di Rai1 durante questa estate con ascolti che hanno superato il milione e mezzo di spettatori e uno share da brividi (intorno all’11-12%). Intanto, pare che ai piani alti di viale Mazzini il successo di Diaco sia sotto gli occhi di tutti. “Non so ancora se riusciremo a tornare per le ultime puntate”, continua all’Adnkronos il conduttore. Ma per lui potrebbe esserci un piano B dietro l’angolo, magari una nuova versione di “Io e te”. Condizionale d’obbligo. Sicuramente la Rai non si lascia scappare un fuoriclasse come lui.