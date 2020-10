Grande Fratello Vip, Amedeo Goria senza freni sulla figlia Guenda. E Maria Teresa Ruta sbrocca

Giada Oricchio 27 ottobre 2020 a

Al Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta perde la testa con l’ex marito Amedeo Goria, molto critico con la figlia Guenda: “Non c’è mai stato! Come si permette di dire certe cose! E’ da querela. Forse la pensione lo sta facendo sbroccare”.

Alfonso Signorini mostra a Guenda le parole del padre Amedeo Goria che l’aveva definita “bipolare”. La ragazza rimane di sasso: “Non ho parole. Non so come commentare le parole di mio papà. Sono parole sbagliate”. In salotto Maria Teresa Ruta piange, ma attacca l’ex marito: “Non ci sei mai stato, non sai un ca**o. Lo so che Guenda è una ragazza faticosa e impegnativa, forse avrà preso da me. Ma certe cose non puoi dirle. Non può dire bipolare”.

La Ruta è un fiume in piena: “Guenda era una ragazza po’ introversa e tremenda con sé stessa, ma cosa ti sei fumato Amedeo? E’ una ragazza che va in letargo per nascondersi e riflettere. Non ha due personalità, solo una. Amedeo è da querela, è un’uscita a sproposito. Non può parlare così della figlia di cui non sa niente. Niente. Non si dice a una figlia ‘quanto ti fermi quando viene a casa’, se fa i capricci è perché vuole le tue attenzioni, le pretende ed è giusto perché da piccola non gliele hai date. Amedeo sei un giornalista, ma come cavolo ti viene di dire certe cose? Guenda è una personalità impegnativa, ma molto sensibile, è una compositrice e con i figli bisogna impegnarsi per tutta la vita”.

Poi raggiunge la figlia che non riserva belle parole per il padre: “Ha detto delle cose brutte, forse sta andando in pensione e vuole rilanciare la sua carriera, ma scrivesse un libro sulla storia del calcio, sulla storia dell’arte” e Maria Teresa Ruta: “Forse sta andando in pensione e gli sta partendo la brocca”. L’opinionista Pupo commenta: “Guenda hai 31 anni e devi assumerti le tue responsabilità, non sei il prototipo della figlia abbandonata”, Maria Teresa Ruta ribatte che è una sciocchezza e Matilde Brandi, presente in studio, punge la Ruta: “Le è partita la giugulare”.

