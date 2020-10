Striscia La Notizia, com'è finita in tv Elisabetta Gregoraci: il servizio sull'ex moglie di Briatore

Giada Oricchio 21 ottobre 2020 a

Elisabetta Gregoraci è finita nel mirino dell’urticante rubrica “Fatti e Rifatti” di “Striscia la Notizia”, il tg satirico di Antonio Ricci: "Scanner test non superato". Ficarra e Picone introducono la rubrica così: “Questa settimana abbiamo ospite la bellissima Elisabetta Gregoraci. Showgirl impegnata, ma nonostante il successo Elisabetta è rimasta una ragazza con i piedi per terra”. Aiutato dal montaggio ad hoc, il duo comico si concede qualche battuta e poi: “Di certo non è approdata in tv grazie alle sue conoscenze…” e va in onda la gaffe che fece con Victoria Cabello a proposito di Karl Marx: “Non ho sentito? Max?” e la giornalista Conchita De Gregorio: “Marx, il filosofo”, “Ah Max…no”. Ficarra prosegue: “Ora è nella casa del Grande Fratello Vip e si sta facendo notare. Ha un sogno… cantare… questa è Elisabetta Gregoraci oggi, ma cosa ne pensa il nostro scanner test? Naso e seno non hanno passato lo scanner. Sembra che la mamma di Nathan Falco si sia rifatta il becco e che anche il decollété abbia subito una bella pompatina. Elisabetta sembra sempre una ragazzina, come sarà tra qualche anno?”. E via con una regressione fanciullesca dei volti della Gregoraci e di Flavio Briatore.

