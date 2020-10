Nina Zilli positiva al coronavirus avverte i fan sui tamponi: questi esametti non funzionano

Giada Oricchio 17 ottobre 2020 a

Nina Zilli positiva al Coronavirus. È la stessa cantante ad avvertire i fan su Instagram. In una storia, l'artista ha rivelato lo strano iter che l'ha portata a scoprire la positività al virus e ha polemizzato: "Questi esametti non funzionano. Non andate al ristorante". Nina Zilli ha scritto di essere risultata negativa a due tamponi e un sierologico per poi scoprire dopo un'ora dall'ultimo test di avere la febbre ed essere stata contagiata: "Questi esametti sono un po' ballerini. Ma come facciamo a essere sicuri se anche chi come me si tamponava ogni 5 secondi? Li ho sempre pagati di tasca mia, raddoppiandoli quando andavo ospite in TV. Lo facevo per proteggere prima la mia famiglia e poi me. Sappiate che non ha funzionato. Credo di averlo preso a una cena perché al ristorante quando si mangia sono tutti senza mascherina". E poi il consiglio che probabilmente manderà i ristoratori su tutte le furie: "Vi consiglio di non andare al ristorante, di non stare più in luoghi affollati. Io mi sono messa in quarantena. Ma vi consiglio vivamente di dismettere la vita sociale questa e la prossima settimana. Ho fatto di tutto per non prenderlo, ve lo giuro. Ma sfugge al nostro controllo". La Zilli ha specificato di aver avuto la febbre, di non sentire gli odori e di avere "dolori mortiferi alle ossicine".

