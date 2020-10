Ballando con le stelle, pioggia di account fake. Lo sfogo di Costantino Della Gherardesca: chi ha imbrogliato

Giada Oricchio 15 ottobre 2020 a

Anomalie nel televoto e nuova regola per "Ballando con le Stelle", il dancing show di Milly Carlucci, in onda ogni sabato su RaiUno. Con un post sull'account Instagram della trasmissione, lo staff autoriale ha fatto sapere che fin dalle prime ore in cui è stato aperto il televoto per lo spareggio tra Antonio Catalani e Tove Villfor e Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, sono state riscontrati dei voti non chiari: "Il trend di situazioni anomale si è acuito col passare delle ore. Da un’attenta e rigorosa analisi dI DATALYTCS, società incaricata dalla Rai di raccogliere le votazioni dagli account ufficiali del programma, è emerso che le votazioni arrivate in favore della coppia Antonio Catalani/Tove Villfor sono per circa l’80% provenienti da Paesi esteri e da altri continenti e che la maggior parte di questi voti sono arrivati simultaneamente in orari determinati e spesso nelle ore notturne. Pertanto, al fine di garantire la correttezza nelle votazioni, assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, salvaguardare lo spirito di lealtà che contraddistingue da sempre Ballando con le Stelle e dare il giusto peso alla reale volontà popolare, si è deciso di invalidare la votazione in attesa di ulteriori analisi, decisioni e sviluppi. Verrà successivamente comunicata la modalità in cui si potrà procedere per dare un epilogo allo spareggio. Si rende noto che per quanto riguarda le precedenti puntate non si sono riscontrate le stesse anomalie. Ad ogni buon conto verranno ulteriormente specificate, con apposita appendice al regolamento e nella nota integrativa, le disposizioni sulla correttezza del voto social, prevedendo altresì, per massima trasparenza, la pubblicazione dei risultati delle votazioni".

Sabato 17 ottobre Milly Carlucci spiegherà come avverrà lo spareggio, mentre Costantino della Gherardesca ha spiegato in una storia su Instagram che i voti fake non erano quelli a suo favore, come insinuavano sul web considerando che è un conduttore Rai, ma erano per la coppia avversaria: "Non si sa se li hanno comprati loro o qualcun altro. Sta di fatto che è un mistero che mi ha abbastanza danneggiato. Su Facebook c'è un botto di persone che accusa il programma di aver sospeso il televoto per mandarmi avanti. Dicono che quei voti erano veri. E non è così. I voti contro di me erano all'80% account fake e bot. Qualcuno ha un filino imbrogliato a mie spese. Spero che questa cosa non l'abbia fatta nessuno dei concorrenti perché credevo di essere almeno benvoluto come persona se non come ballerino. Quindi sono un po' triste".

