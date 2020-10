GfVip, la rabbia notturna di Matilde Brandi e Andrea Zelletta

Giada Oricchio 13 ottobre 2020 a

Andrea Zelletta e Matilde Brandi scoppiano al GFVip 5. La notte dopo la nona puntata del reality show di Canale 5 ha portato non consigli ai due “vipponi”, ma propositi di guerra. Zelletta, noto per essere un ex tronista, tra l’altro nemmeno dei più simpatici, non ha digerito la definizione (meritata) di “comodino” appioppatagli dai social. Prima ha litigato con Tommaso Zorzi perché aveva sottolineato che non creava dinamiche, poi ha inveito con Franceska Pepe che lo aveva salutato con “Ciao comodino!” e infine ha rosicato terribilmente per il tweet con cui Signorini ha concluso la diretta: “I comodini hanno preso vita, hanno parlato”. Zelletta non ha pensato nemmeno per un nanosecondo di fare autocritica e ha protestato: “Quella cosa del comodino proprio non l’accetto, ma stiamo scherzando? La mia più grande soddisfazione è che il pubblico fuori mi ama, me lo ha dimostrato salvandomi stasera. Devo ringraziare anche Natalia (la fidanzata finora bistrattata, nda) per questo, noi sui social non usiamo strategie. Alfonso si è ca**to sotto quando ho sbroccato con Franceska” e a Zorzi, in brodo di giuggiole per il messaggio degli utenti Twitter: “Magari non ho il tuo stesso seguito, ma abbiamo lo stesso tipo di pubblico. Anche il mio, come il tuo, è molto interattivo”.

Serataccia pure per Matilde Brandi alle prese con una figuraccia dietro l’altra. L’insegnante di danza si è offesa a morte con Maria Teresa Ruta e Antonella Elia perché hanno dato poca importanza alla sua mancanza degli aperitivi con le amiche. La Brandi non lo ha ammesso apertamente, ma è furiosa perché si sente etichettata come donna futile e un po’ superficiale. Così questa notte ha promesso vendetta contro Antonella Elia: “Non mi è piaciuta…ma l’aspetto al varco…sarà mal consigliata dal suo autore. Fino a ieri mi chiami e adesso davanti a tutta Italia mi fai passare per quella che non sono. Fammi stare zitta, va’. Io lo so che quando mi incavolo, mi parte la giugulare. Ma tanto esco prima o poi e vedrete… Antonella è stata di una cattiveria gratuita e pensare che l’ho sempre chiamata per partecipare…Voi non mi conoscete, ma quando mi parte la giugulare, io ti alzo”. Stesso tono minaccioso verso Franceska Pepe (“deficiente, io ti prendo e ti giro”). In diretta però, Matilde Brandi è stata annichilita dalla Elia, dalla Pepe e pure da Guenda Goria che ha reagito con orgoglio alla nomination: “Matilde, provare affetto per Franceska non vuol dire che giustifichi tutte le sue uscite. Ma voi volete che io mi amalgamo al pensiero di tutti voi, sappiate che sarò l’ultima persona che lo farà”. E Tommaso Zorzi ha fatto notare a Maria Teresa Ruta: “Sta cosa che sei tra i preferiti le ha fatto venire la fegatite”. In effetti la faccia trasudava livore.

