Bob Sinclar e Wilma Goich, la bomba a Storie italiane: un brano insieme...

Un vero boom: Wilma Goich e Bob Sinclar insieme per un brano. La notizia è pazzesca: il famoso dj è in trattativa con l’ex moglie di Edoardo Vianello per questo lavoro musicale tutto nuovo. Una vera virata. La bomba viene sganciata a Storie Italiane da Eleonora Daniele. Subito dopo la conferma di Wilma, presente in studio. “C’è un progetto di cui non posso ancora parlare. Ma è molto forte. Sarà un brano, non posso dire altro”, racconta la Goich. Nelle prossime settimane sarà perfezionata la collaborazione musicale. In ballo c’è una cover che ha già tutto il sapore del tormentone invernale. Non ci sono altre notizie, ma l’indiscrezione - che fa tornare il sorriso alla Goich. Anche i fan di Bob Sincler, da sempre amante delle cover dei brani italiani, voglio altre indiscrezioni dopo la spifferata su Rai1.

