09 ottobre 2020

a

a

Ballano in piazza a Firenze alla luce del sole. Senza mascherina e tutti assembrati uno sull'altro. Sembra che per questo gruppo di ragazzi di colore le regole anti-Covid non esistano.

A LORO NIENTE MULTA? COME MAI? https://t.co/PtrYEdxDVE — LisaCa (@LisadaCa) October 9, 2020

Continuano a ballare come se nulla fosse e nessuno che si avvicini per far tornare un po' di legalità. Cos'è? Arricchimento culturale?

