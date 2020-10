Il Divino Otelma querela la showgirl. Lei sotto choc: vuole soldi, che delusione

Francesco Fredella 07 ottobre 2020 a

Il mago Otelma contro Francesca Cipriani. Scoppia un vero caso. Infatti, la Cipriani - che in questi giorni si trova a Roma per le registrazioni de La pupa e il secchione, è abbastanza amareggiata.

“Una grandissima delusione. Il Divino Otelma mi ha scritto una lettera tramite il suo avvocato. Ora si sta sentendo con i miei legali. Non è amicizia quest, mille messaggi e poi mi fa scrivere dall’avvocato? Forse vedo il bene e non è così. Sono molto amareggiata”, racconta Francesca. Non si conoscono i motivi. Ma il Divino ha inviato una lettera tramite il suo avvocato alla showgirl. Loro avevano un rapporto di amicizia, nato all’Isola dei famosi. E subito viene in mente la scena (diventata virale) dell’incidente sulla spiaggia quando Francesca - durante una prova - spinse il Mago che finì con il volto sulla struttura in legno.

Un vero incidente di percorso che costrinse OItelma alle cure mediche. Dopo quell’incidente tra Francesca e Otelma c’è stata una profonda amicizia. “Avevamo fatto anche un colloqui con un regista per un progetto di lavoro. C’era lavoro e rispetto, amicizia. Avevo conosciuto sua sorella, mi avevano inviato a Genova e io a Milano. Non so davvero cosa possa essere accaduto”, conferma la Cipriani. Tutto precipita con l’arrivo di una raccomandata a casa di Francesca. Uno studio legale, che fa capo all’avvocato di Otelma, le avrebbe chiesto un risarcimento danni per quell’incidente. Adesso, però, tutto è in mano ai legali tra carte bollate e tribunale. “Ho chiamato Otelma, non mi risponde”, racconta innervosita la showgirl.

