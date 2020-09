Chiara Ferragni incinta? Il nuovo indizio sui social fa impazzire i follower

Giada Oricchio 22 settembre 2020 a

Una fotografia "incastra" Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale da 21 milioni di follower ha pubblicato uno scatto su Instagram e l'occhio dei follower è caduto su un dettaglio: una lieve piega rotonda sul tailleur rosa all'altezza dell'addome. Una stranezza per la bella influencer dal fisico longilineo e dalla pancia piatta. Secondo i fan, non ci sarebbero dubbi: la Ferragni è incinta del secondo figlio dopo Leone, due anni.

Chiara Ferragni incinta di nuovo. Per i fan le foto su Instagram incastrano l'influencer

Molti i commenti: "Bel pancino", "Sbaglio o sei incinta?", "Dolcissima la panchina, aspettiamo l'ufficialità", "Chiara, guarda che si vede, che sappiamo, non cincischi e dica". C'è anche chi fa ironia: "Pensate se non è incinta e le stiamo a dire tutti che s'è ingrassata". Le voci di una nuova maternità si rincorrono da agosto e pochi giorni fa, il portale Fanpage dava per certa la gravidanza e prossimo l'annuncio da parte dei Ferragnez.

