Fedez ne fa di tutti i colori. Ecco cosa ha combinato

Per il lancio del nuovo pezzo, "Bella storia", il prossimo 25 settembre, Fedez ne ha inventata un'altra. A parte la nuova manicure colorata. un simbolo della pace di un colore diverso diverso per ogni dito, stavolta ne ha fatte di tutti i colori. Un altro bel simbolo della pace sulla nuca rasata e poi una tinta arcobaleno su tutta la testa. Il figlio Leo sembra apprezzare, Chiara Ferragni pure, chissà venerdì prossimo cosa ci aspetta. Se il nuovo singolo sarà all'altezza delle aspettative e anche il nuovo look.

