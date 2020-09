Chiara Ferragni incinta di nuovo. Per i fan le foto su Instagram incastrano l'influencer

Giada Oricchio 19 settembre 2020 a

Chiara Ferragni è incinta di nuovo. L'indiscrezione sulla dolce attesa dell'influencer si rincorre da un po' di tempo, ma oggi a rilanciare la notizia della gravidanza (presunta) è Fanpage.it che cita fonti molto vicine alla coppia. Non ci sono maggiori dettagli, ma pare che l'imprenditrice digitale, sposata con Fedez, sia incinta del secondogenito dopo Leone, 2 anni compiuti e che sia a un passo dall'annuncio.

Le voci si rincorrono da agosto quando la mamma della Ferragni, Marina Di Guardo, si lasciò sfuggire in una storia di Instagram: "Presto ti rifarai con una bimba". I follower dei The Ferragnez drizzarono le orecchie e calibrarono l'occhio bionico per cogliere il dettaglio rivelatore in ogni post. Ebbene, pochi giorni fa, un vestitino a fiori evidenziava un pancino sospetto, mentre nelle ultime foto la Ferragni ha scelto outfit a vita alta.

