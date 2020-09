Altra mazzata per Ballando con le stelle. Todaro operato d'urgenza, la Isoardi senza maestro

Giada Oricchio 22 settembre 2020 a

a

a

Ballando con le Stelle senza pace. Il maestro Raimondo Todaro è stato operato d'urgenza per appendicite. Sabato sera, chi ballerà con Elisa Isoardi? Milly Carlucci ha postato un video sull'account ufficiale del programma di RaiUno: "Cari amici come vedete non ci facciamo mancare niente. Avrete letto che il nostro amatissimo Raimondo ha avuto una disavventura abbastanza importante. È stato già operato e stamattina era il solito Raimondo. È andata bene e tutto è bene quel che finisce bene però chiaramente dovrà fare una convalescenza. Per questo vi chiedo di non domandarmi cosa succederà, chi ballerà con Elisa Isoardi. Non lo so, andiamo avanti step by step, giorno per giorno. Le nostre vicissitudini non sono più una telenovela, sono un romanzo. Vi terrò aggiornati".

