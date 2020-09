Ballando con le stelle, l'esordio flop di Ninetto Davoli: massacrato dai giudici

Giada Oricchio 20 settembre 2020 a

a

a

Nella prima puntata di Ballando con le Stelle, il dancing show di RaiUno condotto da Milly Carlucci ogni sabato su RaiUno, scintille tra Ninetto Davoli e Guillermo Mariotto. Al momento del giudizio, Zazzaroni ha osservato: “Frequenta la stessa scuole di danza di Razzi”, ma in sottofondo Davoli stava battibeccando con Mariotto: “Aho’ un me fa’ quella faccia, un me fa quella faccia, chiamate un parrucchiere che con i capelli così sembra un diavolo”,

Carolyn Smith lo ha esortato a impegnarsi maggiormente, critici Canino: “Era distratto, siete una coppia, non deve muoversi solo lei” e Selvaggia Lucarelli: “Ce la fai a non recitare 5 secondi? Sei tutto troppo… troppo simpatico, troppo empatico, togliti questa maschera altrimenti diventi un po’ gigionesco e un po’ guitto. Rischi di diventare una macchietta e così non ci divertiamo”. Ninetto Davoli non ha accettato di buon grado le critiche e ha replicato: “Sono qui per divertirmi… poi ballo bene, ballo male, te piaccio o no, un me frega niente. Mi voglio divertì”.

Milly Carlucci lo ha difeso rivelando che era tra i più disciplinati, ma la Lucarelli ha insistito: “Si deve vedere però, lui seppellisce quello che fa sulla pista con questo fiume di parole inutili” e Davoli: “Come inutili? Ti ho spiegato che ci sono state difficoltà nel prepararci”. Di diverso avviso Mariotto: “Nino Davoli siamo noi. Siamo questa Italia burlesca, lui ha fatto la storia dell’Italia e chissenefrega che canti e balli. Tu sei Nino Davoli! Che ce frega: c’abbiamo Nino Davoli”. Caciara festosa e vigorosa stretta di mano tra l’attore e il giudice. I voti? Quattro da Zazzaroni, tre da Canino e Carolyn Smith, 2 dalla Lucarelli e 0 da Mariotto. Boato di dissenso del pubblico, raddoppiato con un (orribile) effetto specchio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.