Ascolti tv, Ulisse contro Temptation Island: chi ha vinto la sfida all'ultimo share

Temptation Island si conferma negli ascolti, ma “Ulisse, il piacere della scoperta” batte le corna dell’Is Morus Relais. La prima puntata del programma condotto da Alberto Angela su Raiuno (dalle 21.29 alle 23.46) ha interessato 3.134.000 spettatori pari al 15,89% di share, mentre su Canale 5 la bella Alessia Marcuzzi ha portato in dote 2.958.000 spettatori con il 18,78% di share chiudendo però all’1.00. Un risultato che fotocopia quello di un anno fa e che dunque non sembra aver risentito della sovraesposizione considerando che l’ultima edizione era andata in onda a fine luglio. Il dato certifica anche che i fedelissimi del “viaggio nei sentimenti” seguono le avventure delle coppia anche se non sono famose come Antonella Elia e Pietro o Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Il debutto di Temptation Island 8 è stato caratterizzato da una forte polemica social su Davide Varriale, ribattezzato il “serial killer”, per le sue ossessioni/imposizioni alla fidanzata Serena “da anticamera di un femminicidio” e dall’addio della coppia formata da Sofia e Amedeo: lei perdona le corna e lui è così felice che sembra sia a un funerale.

