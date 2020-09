Temptation Island, Amedeo e Sofia subito fuori: lui confessa il tradimento e lei se lo riporta a casa

Giada Oricchio 16 settembre 2020 a

Amedeo e Sofia sono i primi due concorrenti a lasciare Temptation Island, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi ogni giovedì su Canale 5: corna, falò e perdono. Sono durati a Temptation Island meno di Flavia Vento al GFVip.

Sofia e Amedeo, 31 anni di Città di Castello, sono fidanzati da 11 anni. La donna si sente trascurata, mentre lui fa la peggior melina da 90° minuto (“avanza futili scuse”) pur di non andare a convivere. L’uomo l’ha tradita un anno fa, lo ammette alla redazione, mentre a Sofia lo ha sempre negato. Perfino davanti a una lettera d’amore per l’amante intercettata dalla fidanzata: le raccontò la favola che l’aveva scritta per un amico. Insomma, il Cyrano de Bergerac umbro. Nemmeno il tempo di mettere piede nei villaggi che Amedeo confessa il tradimento: “In 11 anni c’è stato anche altro, capito cosa ti voglio dire? Lei non lo sa, ma ha il dubbio”. Nello gli suggerisce di “negare l’evidenza”, mentre Davide va controcorrente: “Devi uscire pulito da qua, ti devi purificare, il tradimento è veleno per il rapporto. Non deve rischiare? Eh però l’ha fatto! E’ parac*lo. Anche lei deve avere le informazioni giuste per capire se vuole stare con lui o no. Cosa fa si sposa e si tiene questa cosa dentro?!”.

Sofia pretende il falò di confronto anticipato, Alessia Marcuzzi va a prendere il ragazzo e quello assume un’aria costipata. Si trascina sulla sabbia, si siede sul tronco e riconosce di aver sbagliato. Sofia, che ha avuto quasi un anno per metabolizzare le corna, è calma e comprensiva: “Mi hai fatto passare un anno di me**a, non mi sono sentita aMMata, rispettata. L’hai detto a 7 sconosciuti e non a me”. Amedeo ha le orecchie basse e con lo sguardo scava nella sabbia: “Non so se tra noi è abitudine o amore. Non c’ho avuto il modo di capì”. Sofia finge di non capire che vuole lasciarla e si dice disposta a perdonarlo, ad andare oltre al tradimento e ricominciare, o meglio “a comincià”. Ma il 30enne tra sé e sé impreca per l’occasione sfumata di tornare single: “Se sono innamorato di te? Voglio capì”. Uno zerbino avrebbe maggior dignità di Sofia: “Il mio sentimento va oltre. Camminiamo insieme”. Poi supplica la mano e un abbraccio. Il senso di colpa annichilisce Amedeo che resta ingabbiato. Fino a quando?

